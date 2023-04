New York, due arrestati: “Gestivano una stazione di polizia cinese segreta per fare pressione sui dissidenti e controllarli” (Di martedì 18 aprile 2023) L’Fbi ha arrestato due persone con l’accusa di gestire nel cuore di New York una stazione di polizia cinese segreta con il compito, fra gli altri, di sorvegliare e fare pressione sui dissidenti. Le accuse mosse nei confronti di Lu Jianwang e Chen Jinping sono di aver cospirato per agire come agenti della Cina e di ostruzione alla giustizia per aver distrutto le prove dei loro legami con Pechino una volta saputo che l’Fbi aveva avviato delle indagini. Se saranno riconosciuti colpevoli rischiano fino a 25 anni di carcere. Questa è una “flagrante violazione della nostra sovranità nazionale“, ha detto Breon Peace, il procuratore del distretto orientale di New York. “Non vogliamo e non abbiamo bisogno di una stazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) L’Fbi ha arrestato due persone con l’accusa di gestire nel cuore di Newunadicon il compito, fra gli altri, di sorvegliare esui. Le accuse mosse nei confronti di Lu Jianwang e Chen Jinping sono di aver cospirato per agire come agenti della Cina e di ostruzione alla giustizia per aver distrutto le prove dei loro legami con Pechino una volta saputo che l’Fbi aveva avviato delle indagini. Se saranno riconosciuti colpevoli rischiano fino a 25 anni di carcere. Questa è una “flagrante violazione della nostra sovranità nazionale“, ha detto Breon Peace, il procuratore del distretto orientale di New. “Non vogliamo e non abbiamo bisogno di unadi ...

