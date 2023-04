New York, crolla garage a Manhattan: un morto (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Un parcheggio a New York è parzialmente crollato provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Il crollo è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street. Il crollo è avvenuto attorno alle 16.15 locali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Un parcheggio a Newè parzialmenteto provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 3. Il crollo è avvenuto a Lower Manatthan, in un edificio di Ann Street. Il crollo è avvenuto attorno alle 16.15 locali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

