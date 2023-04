New York, crolla garage a Manhattan: diversi feriti (Di martedì 18 aprile 2023) Leggi Anche Crollo palazzo a Miami, forse dovuto a infiltrazioni nei garage per 40 anni - Il bilancio delle vittime sale a 28 È di tre feriti, di cui due lievi e uno in condizioni critiche, il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 aprile 2023) Leggi Anche Crollo palazzo a Miami, forse dovuto a infiltrazioni neiper 40 anni - Il bilancio delle vittime sale a 28 È di tre, di cui due lievi e uno in condizioni critiche, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Shock in Usa: sbaglia l'indirizzo dell'amico, 20enne uccisa a fucilate. E' accaduto nello stato di New York. Ieri l… - RaiNews : Un 16enne afroamericano sbaglia indirizzo, un uomo bianco apre e gli spara 2 colpi di pistola. Protetto dalla legit… - putino : A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la NATO ha deciso di cambiare il proprio concetto difensivo: si sta ora… - Leottooo : Mi sento come so fossi a New York in questo video, invece sono in un cesso di provincia napoletana. - RSInews : Crolla garage a New York, un morto -