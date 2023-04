Neville | «L’Arsenal deve pensare di poter fare a pezzi il Manchester City all’Etihad»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 aprile 2023) Gary, ex difensore delUnited, ha parlato dello scontro diretto tra Arsenal eGary, ex difensore delUnited, ha parlato dello scontro diretto di Premier League tra Arsenal eche andrà in scena il prossimo 26 aprile. PAROLE – «Ale a Guardiola piace giocare queste partite, le hanno già vissute. Lo stessoessere per Arteta e i suoi giocatori: possonoil, possono segnare tre gol, è questo che devono. Devonoche possonola storia. È dura, è ...