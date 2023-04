Nessuno vuole il default degli Usa Repubblicani in campo

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) I presenti raccontano che Kevin McCarthy, speaker repubblicano della Camera americana, fosse piuttosto sicuro quando ha preso la parola dinnanzi a centinaia di investitori e broker di Wall Street. D’altronde, non poteva essere diversamente, vista la posta in palio: il bilancio federaleStati Uniti. Entro pochi mesi, luglio per la precisione, Washington dovrà alzare il tetto al debito federale, per non cadere nel pozzo dell’insolvenza e bloccare interi capitoli di spesa federale. Ma per farlo serve l’accordo con ied è qui che vengono i dolori. Un piccolo passo indietro. In questi ultimi tre anni i conti pubbliciStati Uniti sono finiti sotto stress come non mai. Due anni e mezzo di pandemia e, non ultima, la valanga di sussidi sotto il cappello dell’Inflation reduction act hanno gonfiato il disavanzo a stelle e ...