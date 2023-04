Nessuno ricicla quanto Rovellasca | primo posto | in premio una tassa rifiuti leggerissima

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 18 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il Comune diha raggiunto il podio per la provincia di Como in per quel che riguarda i: ha ottenuto la prima posizione per la percentuale di raccolta differenziata, con il 93% deiti, sbaragliando tutti gli altri Comuni.prima per percentuale di differenziata in provincia di Como “Da quest’anno siamo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.