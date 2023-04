Nessuna ambiguità, il G7 contro gli alleati della Russia: pagheranno un caro prezzo (Di martedì 18 aprile 2023) Gli Stati che forniranno assistenza alla Russia nella sua aggressione armata all'Ucraina pagheranno "un caro prezzo". Nessuna ambiguità nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri del G7 riuniti a Karuizawa, in Giappone, riguardo alla guerra in Ucraina. Il Gruppo dei Sette grandi sta al fianco di Kiev, conferma l'impegno a rafforzare le sanzioni già attuate contro Mosca e per impedirne l'elusione, e condanna con la massima fermezza l'annuncio del Cremlino di trasferire armi nucleare in BieloRussia, Paese amico e alleato. Una scelta definita "inaccettabile" dai capi della diplomazia, che hanno concluso oggi i due giorni di lavoro nel paese asiatico. "Ribadiamo il nostro appello a terze parti affinché cessino l'assistenza" alla ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) Gli Stati che forniranno assistenza allanella sua aggressione armata all'Ucraina"un".nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri del G7 riuniti a Karuizawa, in Giappone, riguardo alla guerra in Ucraina. Il Gruppo dei Sette grandi sta al fianco di Kiev, conferma l'impegno a rafforzare le sanzioni già attuateMosca e per impedirne l'elusione, e condanna con la massima fermezza l'annuncio del Cremlino di trasferire armi nucleare in Bielo, Paese amico e alleato. Una scelta definita "inaccettabile" dai capidiplomazia, che hanno concluso oggi i due giorni di lavoro nel paese asiatico. "Ribadiamo il nostro appello a terze parti affinché cessino l'assistenza" alla ...

Da Meloni nessuna ambiguità sul sostegno a Kyiv. Bene Il Foglio