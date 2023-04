Nervi tesi in casa Inter: scintille tra Brozovic e Onana | VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) L’Inter si prepara a scendere in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfida determinante per la stagione dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere lo 0-2 dell’andata contro il Benfica, è nettamente favorita alla qualificazione mai i portoghesi si sono dimostrati molto competitivi nel corso della stagione. In più i nerazzurri si sono confermati molto altalenanti, soprattutto in campionato. Nell’ultima giornata di Serie A è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro il Monza con il risultato di 0-1 e la qualificazione in Champions League è a rischio. Tensione Brozovic-Onana La squadra continua la preparazione per la partita di domani, match in grado di decidere il futuro dell’Inter. Durante l’allenamento della vigilia si sono registrati momenti di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 aprile 2023) L’si prepara a scendere in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfida determinante per la stagione dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere lo 0-2 dell’andata contro il Benfica, è nettamente favorita alla qualificazione mai i portoghesi si sono dimostrati molto competitivi nel corso della stagione. In più i nerazzurri si sono confermati molto altalenanti, soprattutto in campionato. Nell’ultima giornata di Serie A è arrivata una brutta sconfittalinga contro il Monza con il risultato di 0-1 e la qualificazione in Champions League è a rischio. TensioneLa squadra continua la preparazione per la partita di domani, match in grado di decidere il futuro dell’. Durante l’allenamento della vigilia si sono registrati momenti di ...

