Neo-hitleriani e nipoti di Goebbels | Di Cesare oltre ogni limite Cosa dice la prof

(Di marted√¨ 18 aprile 2023) La polemica sulle parole del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che riguardo all'emergenza migranti ha parlato di "sostituzione etnica" scatena gli attacchi pi√Ļ brutali. Nel corso della puntata del 18 aprile di Dimarted√¨, su La7,¬†Donatella Di, docente di filosofia teoretica all'Universit√† La Sapienza di Roma, non esita a partire dalla visita del presidente Sergio Mattarella ad Auschwitz per sferrare il suo attacco al ministro del governo di Giorgia Meloni: "Auschwitz √® stato¬†il risultato di un progetto politico di rimodellamento etnico della popolazione, il mito complottista¬†della sostituzione etnica¬†c'√® gi√† nelle pagine di Mein Kampf di Adolf Hitler¬†ed √® il cuore dell'hitlerismo - argomenta laessoressa -¬†Io credo che le parole del ministro Lollobrigida non possano essere assolutamente prese come uno scivolone perch√© lui ha ...