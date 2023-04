Nell'invito all'incoronazione si nasconde un messaggio segreto che richiama la relazione clandestina di Carlo e Camilla. Scopri di più su Amica.it (Di martedì 18 aprile 2023) Carlo e Camilla si sono innamorati da giovanissimi. A corte, però, spinsero perché il sovrano sposasse Diana. I due hanno ripreso a frequentarsi negli anni ’80 ma il legame tra loro non si è mai spento (foto Getty) Mancano meno di tre settimane all’incoronazione di re Carlo, in programma il 6 maggio a Londra Nell’abbazia di Westminster. Un evento storico – alla corte britannica non si svolge da settant’anni – al quale potranno assistere in presenza solo duemila persone (per Elisabetta gli invitati erano ben 8 mila). Duemila individui che, per rango, ruolo o parentela stanno ricevendo in questi giorni l’invito ufficiale alla cerimonia. Un biglietto cartonato con un decoro creato per l’occasione e il nome dell’invitato scritto a mano da un calligrafo. Re Carlo e ... Leggi su amica (Di martedì 18 aprile 2023)si sono innamorati da giovanissimi. A corte, però, spinsero perché il sovrano sposasse Diana. I due hanno ripreso a frequentarsi negli anni ’80 ma il legame tra loro non si è mai spento (foto Getty) Mancano meno di tre settimane all’di re, in programma il 6 maggio a Londra’abbazia di Westminster. Un evento storico – alla corte britannica non si svolge da settant’anni – al quale potranno assistere in presenza solo duemila persone (per Elisabetta gli invitati erano ben 8 mila). Duemila individui che, per rango, ruolo o parentela stanno ricevendo in questi giorni l’ufficiale alla cerimonia. Un biglietto cartonato con un decoro creato per l’occasione e il nome dell’invitato scritto a mano da un calligrafo. Ree ...

