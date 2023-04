Nella docu-serie Roma Esaurita, rivive il Black Out Rock Club di Roma (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo i primi due episodi della docu-serie Roma Esaurita, ideata e diretta dalla content creator e reporter Plavia (al secolo Flavia Scura), esce il terzo capitolo dedicato al Black Out Rock Club, discoteca e spazio concerti rimasto attivo dal 1979 al 2019.Il Black Out è stato a lungo considerato il baluardo per la musica Rock, dark e new wave in città.Nato sulle ceneri del Kilt, uno dei primi locali alternativi capitolini insieme al Uonna Club, ha avuto una lunga gestazione in Via Saturnia, zona Appio-Latino, per poi diventare itinerante e spostarsi prima in via Casilina e poi in via Anagnina per gli ultimi anni di attività, coincisi con l’arrivo della pandemia da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo i primi due episodi della, ideata e diretta dalla content creator e reporter Plavia (al secolo Flavia Scura), esce il terzo capitolo dedicato alOut, discoteca e spazio concerti rimasto attivo dal 1979 al 2019.IlOut è stato a lungo considerato il baluardo per la musica, dark e new wave in città.Nato sulle ceneri del Kilt, uno dei primi locali alternativi capitolini insieme al Uonna, ha avuto una lunga gestazione in Via Saturnia, zona Appio-Latino, per poi diventare itinerante e spostarsi prima in via Casilina e poi in via Anagnina per gli ultimi anni di attività, coincisi con l’arrivo della pandemia da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raisostenibile : A partire dal #3aprile in seconda serata su @RaiUno e @RaiPlay la #docu-serie 'Basco Rosso' sull’addestramento per… - infoitcultura : Nella docu-serie Basco Rosso denigrati migliaia di carabinieri - InFoDifesa : In realtà, i Carabinieri delle stazioni svolgono un ruolo cruciale nella tutela e nel mantenimento dell'ordine pubb… - raisostenibile : A partire dal #3aprile in seconda serata su @RaiUno e @RaiPlay la #docu-serie 'Basco Rosso' sull’addestramento per… - gaetiannone1971 : RT @raisostenibile: A partire dal #3aprile in seconda serata su @RaiUno e @RaiPlay la #docu-serie 'Basco Rosso' sull’addestramento per entr… -