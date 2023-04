Negli UCI Cinemas arrivano le iniziative per il lancio di Guardiani della Galassia | Volume 3

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 aprile 2023)UCIleper ildi3 Acquistando il biglietto online per le proiezioni del film in programma nel Circuito UCI dal 3 al 7 maggio, gli spettatori riceveranno in regalo l’esclusivo poster del film. Inoltre acquistando e registrando il biglietto online per le proiezioni dal 3 al 14 maggio tutti gli amantibanda di Super Eroi più esilarante di sempre parteciperanno a un fantastico concorso e avranno la possibilità di vincere il set musicale galattico dei. UCIdedica agli appassionati Marvel la possibilità di ricevere uno splendido omaggio e di ...