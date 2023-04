(Di martedì 18 aprile 2023)(ITALPRESS) – Ladi Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di, ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di, nei confronti di 62 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per la maggior parte sono aggravati dal metodo mafioso, ed altri gravi reati, avvenuti nel capoluogo di regione. “L'indagine, complessa, ha degli aspetti di novità laddove ha messo in evidenza la sorprendente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro ‘Ndrangheta, maxi operazione di polizia a Catanzaro con 62 arrestati - - MasterblogBo : CATANZARO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distre… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash ‘Ndrangheta, maxi operazione di polizia a Catanzaro con 62 arrestati -… - Italpress : ‘Ndrangheta, maxi operazione di polizia a Catanzaro con 62 arrestati - Italpress : ‘Ndrangheta, maxi operazione di polizia a Catanzaro con 62 arrestati -

... entrambi considerati elementi di riferimento nel territorio umbro per gli affiliati alla consorteria mafiosa e a diverse altre famiglie di 'dell'area ionico -catanzarese. Il provvedimento,...Nelle motivazione che sempre la Cassazione scrive sul processo Aemilia si parla di ''... se escludiamo proprio il recentissimo Aemilia, vi è stato in Emilia Romagna unprocesso contro ......del metodo - ovvero delle infiltrazioni per riciclaggio - un altro boss di, quel Vincenzo Alvaro che, con ampi trascorsi già alle spalle, nel maggio del 2022 rientrò in un'altra...