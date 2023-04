‘Ndrangheta in Emilia, confiscati beni per 55 milioni: sigilli a 179 immobili e 31 automobili (Di martedì 18 aprile 2023) Oltre 75 milioni di beni confiscati alla ‘Ndrangheta solo nell’ultimo mese. immobili, auto di lusso, conti correnti, mezzi di trasporto per la logistica e macchine agricole: la prevenzione patrimoniale nel contrasto delle infiltrazioni mafiose al Nord e le sentenze passate in giudicato producono risultati importanti. Nelle sole ultime 24 ore, la Guardia di finanza di Cremona ha confiscato beni per 55 milioni in cinque regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Calabria) a soggetti definitivamente condannati nel processo AEmilia: dall’imprenditore modenese Augusto Bianchini (nove anni di carcere), a Gianni Floro Vito (13 anni e un mese), alla grande famiglia dei fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli (condannati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Oltre 75diallasolo nell’ultimo mese., auto di lusso, conti correnti, mezzi di trasporto per la logistica e macchine agricole: la prevenzione patrimoniale nel contrasto delle infiltrazioni mafiose al Nord e le sentenze passate in giudicato producono risultati importanti. Nelle sole ultime 24 ore, la Guardia di finanza di Cremona ha confiscatoper 55in cinque regioni (Romagna, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Calabria) a soggetti definitivamente condannati nel processo A: dall’imprenditore modenese Augusto Bianchini (nove anni di carcere), a Gianni Floro Vito (13 anni e un mese), alla grande famiglia dei fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli (condannati ...

