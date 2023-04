'Ndrangheta, confiscati beni per 55 milioni in Emilia. Coinvolto imprenditore di Cutro (Di martedì 18 aprile 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno dato esecuzione nelle province di Aosta, Cremona, Bologna, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Verona e Crotone ad un provvedimento di confisca... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 aprile 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno dato esecuzione nelle province di Aosta, Cremona, Bologna, Mantova, Modena, Parma, Reggio, Rimini, Verona e Crotone ad un provvedimento di confisca...

