‘Ndrangheta a Milano: condannato l’ex naufrago dell’«Isola dei famosi» (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. La notizia è di poco fa: è arrivata la sentenza per il figlio del boss Davide Flachi e l’ex pugile (nonché concorrente dell’Isola dei famosi) arrestati nell’ambito di una maxi operazione di contrasto alla ‘Ndrangheta. Il primo dovrà scontare vent’anni di carcere dopo il processo con rito abbreviato, con cui ha goduto dello sconto di un terzo della pena, su una presunta associazione per delinquere impegnata nello spaccio di droga e armi, oltre che frodi assicurative ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Veniamo al secondo, che era diventato parecchio popolare dopo la sua avventura in Honduras. Leggi anche: “L’Isola dei famosi” 2023, cos’è successo a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: “L’Isola dei ... Leggi su tvzap (Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi tv. La notizia è di poco fa: è arrivata la sentenza per il figlio del boss Davide Flachi epugile (nonché concorrentedei) arrestati nell’ambito di una maxi operazione di contrasto alla. Il primo dovrà scontare vent’anni di carcere dopo il processo con rito abbreviato, con cui ha goduto dello sconto di un terzo della pena, su una presunta associazione per delinquere impegnata nello spaccio di droga e armi, oltre che frodi assicurative ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Veniamo al secondo, che era diventato parecchio popolare dopo la sua avventura in Honduras. Leggi anche: “L’dei” 2023, cos’è successo a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: “L’dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, 20 anni al figlio del boss della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isol… - CapoOrsoInPiedi : RT @dukana2: #Ndrangheta a #Milano, 20 anni al figlio della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, patte… - 1fiorexme : RT @dukana2: #Ndrangheta a #Milano, 20 anni al figlio della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, patte… - vincenzo_tolve : - MelgerTina : RT @dukana2: #Ndrangheta a #Milano, 20 anni al figlio della Comasina Pepè Flachi. Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, patte… -