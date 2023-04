Nba, Playoff 2023: il tabellone completo e gli accoppiamenti (Di martedì 18 aprile 2023) Archiviata la regular season, è finalmente tempo dei Playoff NBA 2023, che vedranno sfidarsi sedici squadre a caccia del tanto ambito anello. Occhi puntati ovviamente su Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, prime classificate delle rispettive Conference, senza però sottovalutare tante altre franchigie determinate a stupire. Impossibile non menzionare i Golden State Warriors, campioni in carica e determinati a confermarsi. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti. I RISULTATI PLAY OFF Primo turno Eastern Conference (1) Milwaukee Bucks vs Miami Heat (8) 0-1 (2) Boston Celtics vs Atlanta Hawks (7) 1-0 (3) Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets (6) 2-0 (4) Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (5) 0-1 Western Conference (1) Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (8) 1-0 (2) Memphis Grizzlies vs ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Archiviata la regular season, è finalmente tempo deiNBA, che vedranno sfidarsi sedici squadre a caccia del tanto ambito anello. Occhi puntati ovviamente su Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, prime classificate delle rispettive Conference, senza però sottovalutare tante altre franchigie determinate a stupire. Impossibile non menzionare i Golden State Warriors, campioni in carica e determinati a confermarsi. Di seguito ile gli. I RISULTATI PLAY OFF Primo turno Eastern Conference (1) Milwaukee Bucks vs Miami Heat (8) 0-1 (2) Boston Celtics vs Atlanta Hawks (7) 1-0 (3) Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets (6) 2-0 (4) Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (5) 0-1 Western Conference (1) Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves (8) 1-0 (2) Memphis Grizzlies vs ...

