Nasce Polestar 4 | l’equilibrio perfetto fra coupé e SUV È l’auto più veloce del brand | e costerà circa 60 000 euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Nasce Polestar 4, il crossover elettrico anti Model Y -

Di serie troviamo cerchi in lega da 20 pollici , con opzione per quelli da 21; qualora si scegliesse il Performance Pack si acquisterà un assettoEngineered, nuovi cerchi da 22 pollici e l' ...... e la stessa2 da noi recentemente provata. Altre componenti derivano invece dall'hardware SEA di Geely - Volvo (Sustainable Experience Architecture, su cuianche Zeekr 001 ), che ...... di cui fa parte la casa svedese insieme a Volvo, e che possiede anche il 50% di Smart : su questa piattaformainfatti anche il nuovo SUV #1 . VEDI ANCHE2 BST edition 230, bombardone (...

Nasce Polestar 4, l'equilibrio perfetto fra coupé e SUV. È l'auto più ... DMove.it

Polestar 4 arriverà in Cina entro fine anno, in Europa nel 2024: sfida aperta a Tesla Model Y, si parte da 60.000 euro.Versione Single o Dual Motor fino a 600 Km di autonomia, design tagliente e materiali ecocompatibili: in Europa dal 2024 con prezzo a partire da 60 mila euro ...