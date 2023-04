Nasce nel cuore della Puglia il nuovo concept INOXL

(Di martedì 18 aprile 2023) Protagonisti anche alla Milano Design Week 2023 Milano, 18/04/2023 – “Il progettoquasi cinquant’anni fa dalla dedizione e passione di nostro padre Michele per un metallo nobile, l’Acciaio – inizia così il ricordo del Ceo&Founder dell’Azienda Mario Laddaga – ma negli anni si è innovata ed evoluta fino a diventare realtà nel 2017 grazie al lavoro di quattro fratelli, Filippo, Francesco, Giuseppe e Mario. OggiM è un’Azienda moderna, solida e dinamica, che traguarda al futuro mantenendo ben saldi i valori produttivi di un tempo, quellimanualità e dell’artigianalità che hanno reso unici i nostri prodotti”.neled è leader nella lavorazione dell’Acciaio per ambienti interni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : La libreria Acqua Alta nasce a Venezia nel 2004 dall’idea di Luigi Frizzo, che con la sua creatività e genialità, r… - reportrai3 : Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli, nel momento della sua morte lascia l'intero patrimonio in… - teatrolafenice : «Chi nega la ragion delle cose, pubblica la sua ignoranza». Nasce oggi nel 1452 Leonardo da Vinci, uno dei fari nel… - CPFCtransfersHQ : RT @DiMarzio: Nasce nel 1861 ma nessuno gli riconosce il titolo di squadra più antica del mondo: la storia del @CPFC - DiMarzio : Nasce nel 1861 ma nessuno gli riconosce il titolo di squadra più antica del mondo: la storia del @CPFC -

INOXLMcuore della Puglia ed è leader nella lavorazione dell'Acciaio per ambienti interni ed esterni, su misura e personalizzati. Si è arricchita di nuovi segmenti che vanno dall'...L'idea di presentare per la prima volta il libro in una scuoladal ricordo delle tante visite ... Sabato mattina, alle ore 11, in piazza Bologni il libro per bambini sarà presentatocircuito ...' Trasformiamo le connessioni in relazioni" è una dichiarazionemanifesto che il team di design ... " Comeil design BMW, raccontato in A Creative's Journey: le foto Leggi ora: le novità auto

Nasce nel cuore della Puglia il nuovo concept INOXL Adnkronos

Milano, 18 apr. (askanews) - L'acqua frizzante fai da te è un'arma fondamentale nella lotta contro la plastica monouso. A testimoniarlo sono i risultati ottenuti grazie a SodaStream, azienda che inten ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...