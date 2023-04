Nasce il primo Medical Hotel in Italia (Di martedì 18 aprile 2023) La salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale che dipende da molti fattori tra i quali la genetica, lo stile di vita e l'ambiente sociale e fisico in cui un individuo vive. All'Ermitage Medical Hotel di Abano Terme, storico Hotel dell'area Euganea da quattro generazioni di proprietà della famiglia Maggia e primo Albergo Medicale Italiano, diagnostica, terme e medicina specialistica sono perfettamente integrate con i servizi di ospitalità alberghiera. L'importanza della prevenzione è il tema più popolare. La gran parte delle patologie e le principali cause di morte nella società moderna e nelle società occidentali sono ascrivibili a cattivi stili di vita: sedentarietà, sovrappeso, stress, cattiva alimentazione sono direttamente responsabili di gran parte delle patologie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) La salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale che dipende da molti fattori tra i quali la genetica, lo stile di vita e l'ambiente sociale e fisico in cui un individuo vive. All'Ermitagedi Abano Terme, storicodell'area Euganea da quattro generazioni di proprietà della famiglia Maggia eAlbergono, diagnostica, terme e medicina specialistica sono perfettamente integrate con i servizi di ospitalità alberghiera. L'importanza della prevenzione è il tema più popolare. La gran parte delle patologie e le principali cause di morte nella società moderna e nelle società occidentali sono ascrivibili a cattivi stili di vita: sedentarietà, sovrappeso, stress, cattiva alimentazione sono direttamente responsabili di gran parte delle patologie ...

