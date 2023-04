Nasce il Paniere del Pellegrino | uno strumento di sostenibilità e gusto sulla via Francigena

(Di martedì 18 aprile 2023) Il 7 maggio si celebra la Giornata della Lentezza: quale migliore occasioni per progettare una gita fuori porta all’insegna dello slow tourism? Calendario alla mano, ci aspettano settimane costellate da “ponti” primaverili, che sembrano fatti apposta per staccare la spina ed assaporare quanto di bello offre il territorio, anche quello più vicino. LEGGI ANCHE – SUL TRENINO VERDE DELLE ALPI, FRA NATURA E CULTURA Percorrere a passo rigorosamente lento la Via, nell’Alto Lazio, è quindi una soluzione molto interessante considerando anche l’importante novità di cui sarà possibile usufruire e che sposa lo slow tourism ai patrimoni dell’enogastronomia e alla: dal 7 maggio è infatti disponibile ildel, un packaging eco-sostenibile per il, contenente ...

Riprogettare il prodotto locale, valorizzare il patrimonio enogastronomico e la peculiarità DOP in Italia e all’estero, affidandosi alle nuove frontiere ...(ANSA) - ROMA, 17 APR - Nasce il Paniere del Pellegrino, un packaging eco-sostenibile per il pellegrino, contenente le eccellenze del territorio, per affrontare il pellegrinaggio senza produrre ...