Napoli | tanto rumore per nulla! Da Milano | “Stanze hotel Milan insonorizzate”

I tifosi del Napoli tentano di disturbare il riposo del Milan, ma le Stanze dell'hotel erano insonorizzate: la squadra rossonera dorme sonni tranquilli in vista del ritorno del quarto di finale di Champions League. I tifosi del Napoli hanno cercato di disturbare il riposo dei calciatori del Milan che si trovano attualmente a Napoli, all'hotel Vesuvio, in vista della gara di ritorno del quarto di finale di Champions League in programma questa sera al Maradona alle ore 21. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito MilanNews.it, i tentativi dei tifosi partenopei sono stati vani poiché le Stanze dell'hotel erano tutte insonorizzate.

