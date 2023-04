Napoli | Spalletti vuole Baldanzi | duello di calciomercato con il Milan

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 aprile 2023) Con l’avvicinarsi del termine di questa stagione calcistica, i riflettori si spostano nuovamente (in verità lo sono sempre) sulla prossima sessione di. In Serie A ci sono tante squadre che vorrebbero fare bene, tra queste c’è ildel tecnico Luciano, che per il prossimo anno avrebbe intenzione di confermarsi. Per questo la dirigenza azzurra starebbe pensando a nuovi innesti e la priorità sarebbe un centrocampista giovane. Luciano, allenatore del@livephotosportobiettivo: concorrenza delSecondo quanto riportato da.com ilterrebbe sempre viva la pista che lo porterebbe al nome di Tommaso ...