Napoli | Spalletti | ' ' Vogliamo andare avanti | rischiamo la felicità infinita

(Di martedì 18 aprile 2023) Luciano,allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia di-Milan, quarti di ritorno di Champions League. Queste le sue parole "E' chiaro che si va a lavorare sui dettagli. Noi siamo partiti, da quest'anno, con un'idea di calcio. -afferrma- Non e' che una volta si va tuttied un'altra tutti indietro. Bisogna stare attenti alle ripartenze. Il Milan ha scocca, motore e tecnica. Il portiere sa fare anche il regista difensivo. In qualsiasi cosa che riguarda il successo trovi l'entrata e il successo. Se si va a vedere l'episodio qui si doveva fare gol o no. -prosegue- Dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi e ad uscirne il piu' veloce possibile. Siamo una squadra che deve giocare al calcio. E' chiaro che e' difficile ...

... i due attaccanti delnon hanno mai segnato ai rossoneri. In questa stagione, sommando i loro numeri, hanno totalizzato 39 gol e 21 assist. La squadra dicon loro due in campo ...Nelassenti per squalifica sia Anguissa, espulso nella gara di andata, sia Kim, ammonito a San Siro ma già diffidato. Recuperato Osimhen.dovrebbe optare per il classico modulo 4 - 3 ...In quell'occasione gli uomini dinon riuscirono a pareggiare il gol di Bennacer arrivato al 40 , sfiorando a più riprese la rete anche in inferiorità numerica.- Milan, le probabili ...

E la sorpresa è che il Milan, davanti a questo Napoli che ha fagocitato tutto e tutti, ha vinto finora due volte su tre, con un 4-0 che ha fatto notizia in campionato, abituati a vedere Spalletti e i ...Tutto pronto a Napoli per la sfida che vale la semifinale di Champions League. I rossoneri partono i vantaggio per l'1-0 dell'andata Tra qualche ora inizierà la partita valida per il ritorno dei ...