Napoli-Sorrento, Eav punta a tagliare fermate: azienda prospetta variazioni in estate, incontro in Prefettura (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCarenza Circum nei collegamenti con la penisola sorrentina: incontro in Prefettura questa mattina, alla presenza del prefetto, del presidente della commissione Trasporti del consiglio regionale Franco Cascone, dei sindaci di tutti i comuni attraversati dalla linea ferroviaria che da Napoli porta a Sorrento. Un summit che Eav, pure presente, definisce "costruttivo per valutare l'ipotesi di un nuovo modello di esercizio che possa garantire maggiore puntualità e regolarità, eliminando in particolare alcuni incroci". Le modifiche del nuovo modello rispetto all'attuale sono state illustrate dal presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio e dai dirigenti presenti (Gattuso, Mamone Capria ed Esposito). Tra le altre, come illustrato in un comunicato di Eav, "i treni per ...

