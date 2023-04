Napoli: sorpreso con una balestra, denunciato un 20enne (Di martedì 18 aprile 2023) per porto di armi od oggetti atti ad offendere Napoli: sorpreso con una balestra. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Cantani un uomo a bordo di un’auto ed hanno rinvenuto nel bagagliaio una balestra della lunghezza di 30 cm con un dardo della lunghezza di 15 cm. Gli agenti hanno denunciato un 20enne napoletano con precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023) per porto di armi od oggetti atti ad offenderecon una. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Cantani un uomo a bordo di un’auto ed hanno rinvenuto nel bagagliaio unadella lunghezza di 30 cm con un dardo della lunghezza di 15 cm. Gli agenti hannounnapoletano con precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

