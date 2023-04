(Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo, meno di 24 ore e scopriremo il verdetto del primo quarto di finale di Champions League. Allo Stadio Diego Armando Maradona infatti, ildi Lucianoè pronto a scendere in campo contro il Milan di Stefano. L’occasione appunto, è il secondo round dei quarti di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. Si riparte dall’andata di San Siro, match che ha visto prevalere di misura il Diavolo, complice la rete di Ismaël Bennacer al 40’ del primo tempo. Un risultato, quello che si è consumato al Giuseppe Meazza, che lascia quindi aperto ogni discorso di qualificazione alle semifinali della più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club. Rafael@livephotosport, parla: “Gli azzurri sono ...

Napoli, senti l'ex Benitez: “Spalletti può superare Pioli, vi spiego come” Footballnews24.it

Non ha dubbi l’ex allenatore del Napoli Rafael Benítez, Spalletti può superare il Milan grazie alle giocate di un calciatore partenopeo ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida al Milan per la gara dei quarti di ritorno di Champions, interviene in conferenza stampa dal… Leggi ...