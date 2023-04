Napoli, Politano e Mario Rui infortunati: ecco cosa è successo (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli - Come se non bastessero le assenze pesanti di Kim e Anguissa (squalificati), Spalletti in un colpo solo ha perso nel primo tempo di Napoli - Milan anche Politano e Mario Rui , sostituiti con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023)- Come se non bastessero le assenze pesanti di Kim e Anguissa (squalificati), Spalletti in un colpo solo ha perso nel primo tempo di- Milan ancheRui , sostituiti con ...

