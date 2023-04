Napoli, omicidio a Pianura: uccisa la madre del tiktoker Donato De Caprio. Un fermo (Di martedì 18 aprile 2023) La polizia ha eseguito un decreto di fermo nei confronti una 47enne che deve rispondere di omicidio. Questo pomeriggio a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, era stato rinvenuto il corpo senza vita di Rosa Gigante, 73 anni, madre del celebre tiktoker Donato De Caprio. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le indagini hanno mostrato che la sua vicina, probabilmente all'epilogo di un litigio nato per futili motivi, ha prima aggredito e poi ucciso l'anziana. Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 aprile 2023) La polizia ha eseguito un decreto dinei confronti una 47enne che deve rispondere di. Questo pomeriggio a, quartiere della periferia occidentale di, era stato rinvenuto il corpo senza vita di Rosa Gigante, 73 anni,del celebreDe. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le indagini hanno mostrato che la sua vicina, probabilmente all'epilogo di un litigio nato per futili motivi, ha prima aggredito e poi ucciso l'anziana.

