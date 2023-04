Napoli | notte infuocata per il Milan | i tifosi fuori l’hotel | “Chi non salta rossonero è” – VIDEO

(Di martedì 18 aprile 2023)sfida di Champions League. Idella squadra partenopea hanno cantato all’esterno delfino ainoltrata. L’appuntamento con la storia è arrivato:vale una semifinale di Champions League e gli azzurri partono dallo svantaggio del match di andata. In questo contesto anche azioni di disturbo possono essere importanti. Ecco perché alcunidelsi sono ritrovati all’esterno delche ospita ilsul lungomare per cantare cori e fare baccano fino ainoltrata. Alla nostra redazione sono arrivate testimonianze fino alle 3 di, diche sono stati sul lungomare a cantare. Insomma un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una voragine si è aperta questa notte nella carreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Lo… - sportface2016 : #Milan, notte difficile a #Napoli: tifosi azzurri sotto l'hotel Vesuvio dove si trova la squadra rossonera, spunta… - AntoVitiello : ??? Notte #Champions, notte di grande #Milan. Il primo round col #Napoli va ai rossoneri! Decide #Bennacer, ma prova… - fanpage : Una notte particolare quella vissuta a Napoli dai calciatori del Milan. I tifosi azzurri non hanno dato tregua - chiaramilanista : #NapoliMilan Buongiorno rossoneri! Come il 1 maggio 1988. Il Milan di Sacchi venne accolto a Napoli tra sassi e sp… -

... il rapper è appena tornato con il nuovo singolo Non litighiamo più, in attesa dei due concerti - evento del 5 e 6 luglio L'ammore overo - Unafantastica all'Arena Flegrea di(sold out ...CHAMPIONS LEAGUE. È ladi- Milan. Le probabili scelte di Spalletti e Pioli per il quarto di finale di ritorno.(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; ...Martedì 18 aprile in programma i primi due match di ritorno alle ore 21 con l'attesissimo quarto tutto italiano trae Milan ma non sarà da meno Chelsea - Real Madrid. Nellae con due ...

Maltempo: nella notte voragine a Napoli, stop ad acqua e gas Agenzia ANSA

con Napoli e Milan che si giocano stasera un posto in semifinale: “Coppa mia”, titola la Rosea. Spalletti chiede la rimonta a Osi, Pioli con un gol in più e Leao - si legge -. Prepariamoci alla notte ...Una lunga notte per i tifosi del Napoli all’esterno dell’Hotel Vesuvio. Dopo essersi dati appuntamento attraverso varie catene social e su whatsapp, molti sostenitori del Napoli nella tarda serata di ...