Napoli-Milan, una sfida che vale la stagione: è Spalletti contro Pioli (Di martedì 18 aprile 2023) Non una gara come le altre quella che vedrà il Napoli di Spalletti affrontare faccia a faccia il Milan di Pioli. Infatti il match, valido per il ritorno per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, vedrà le due compagini darsi battaglia fino all'ultimo respiro per conquistare la semifinale. Non si tratta però solo di accedere al prossimo turno, ma di portare a casa un trionfo che potrebbe entrare nella storia di questa competizione e dei rispettivi club. Esultanza Napoli @livephotosport Se da una parte infatti il Milan è abituato nella sua storia a giocare partite importanti in Champions League, dall'altra c'è da considerare come tale peculiarità negli ultimi anni sia andata calando. Il Napoli invece dalla sua parte si trova in una situazione quasi ...

