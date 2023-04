Napoli-Milan | una serata da campioni | Osimhen vuole prendersi tutto

(Di martedì 18 aprile 2023) Una giornata emozionante quella del 18 aprile che vedrà una sfida molto accesa tra ile il. Le due compagini vedono racchiusa in questa partita le sorti di una stagione intera che potrebbe cambiare improvvisamente nel bene oppure nel male. I partenopei infatti hanno perso qualche colpo in campionato per concentrarsi sopratsulla Champions League e allo stesso modo i rossoneri si sono lasciati andare in Serie A e la prova è la gara contro il Bologna.– @livephotosport Sarà quindi più che importante per entrambi i club portare il risultato a casa con ilche parte avanti con il risultato dell’andata di 1-0. Adesso toccherà quindi alprovare a ribaltare una situazione che lo vede sotto nel punteggio. Allo stesso tempo però, la compagine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - tuttoatalanta : Napoli-Milan, la sfida più attesa dell'anno. L'apertura del CorSport: 'Tutto in una notte' - LSerena23 : Napoli-Fiorentinq 4-1 Policano, Di Mauro, Zola, Zola, Careca. Il campionato lo vinse il Milan. Il Napoli fini u… -

Commenta per primo Alexandre Pato a MilanTv: 'Quando sono andato a, non conoscevo il cibo italiano e Gattuso ci portò la mozzarella. Stiamo tornando in aereo e mi chiede di provarla, pensavo fosse un gelato. La assaggio e faccio una faccia… Mi è rimasta ...Commenta per primo Il doppio ex diMarek Jankulovski parla alla pagina malinconiarossonera: 'Ho passato sei anni bellissimi alma non dimenticherò mai che grazie ale poi a mister Spalletti sono arrivato al ...Commenta per primo L'ex tennista e tifoso milanista Bertolucci a Radio24: 'Non mi piace per niente questo clima che si sta respirando in vista di. Spero che resti solo una partita di calcio e non succeda nulla'.

Quanto rumore per disturbare il Milan: tifosi azzurri sotto l’hotel dei rossoneri Gazzetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Si riparte dall’1-0 ...Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e in progrmma martedì alle 21:00 al "Maradona" sarà trasmessa in diretta ...