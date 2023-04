Napoli-Milan: ululati razzisti per Leao VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) Clima rovente a Napoli per la sfida con il Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma alle 21 al Maradona. I tifosi... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Clima rovente aper la sfida con il, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma alle 21 al Maradona. I tifosi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - alessiaplebani_ : non tifo né milan né napoli peró ammetto di avere un po’ di ansietta perchè stasera si gioca il tutto per tutto - xicu72 : @donvito0891 Forza Napoli! ???????? Vaffanculo Milan! -