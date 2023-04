Napoli-Milan: ululati razzisti a Leao fuori dall’Hotel dei rossoneri (Di martedì 18 aprile 2023) Scene vergognose quelle viste fuori dall’Hotel Vesuvio che ha ospitato il Milan in vista del match contro il Napoli, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Rafael Leao è diventato oggetto di ululati razzisti da parte di un gruppo di tifosi napoletani. Il calciatore portoghese, con le cuffie alle orecchie, ha reagito con una risata a questi versi vergognosi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Scene vergognose quelle visteVesuvio che ha ospitato ilin vista del match contro il, valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Rafaelè diventato oggetto dida parte di un gruppo di tifosi napoletani. Il calciatore portoghese, con le cuffie alle orecchie, ha reagito con una risata a questi versi vergognosi. SportFace.

