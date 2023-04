Napoli-Milan, tutti pazzi per Leao: i complimenti di Schweinsteiger (Di martedì 18 aprile 2023) Sui social tutti pazzi di Rafael Leao, dopo Napoli-Milan arrivano anche i complimenti di Bastian Schweinsteiger Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023) Sui socialdi Rafael, dopoarrivano anche idi Bastian

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - f_vergottini : @toselluc Sinceramente però il Napoli contro il Milan ha sempre fatto molta fatica: all’andata del campionato il Na… - AleAuz86 : Fiero di vedere tanti account di tifosi del Napoli come me che non hanno lesinato di fare complimenti al Milan che… -