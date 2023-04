Napoli-Milan, Tonali ammonito: era diffidato, salta l’eventuale semifinale d’andata (Di martedì 18 aprile 2023) Brutte notizie per il Milan in vista del proseguimento di Champions League 2022/2023. Sandro Tonali era infatti diffidato e, in virtù dell’ammonizione rimediata al 45+1? del ritorno dei quarti contro il Napoli, salterà l’eventuale semifinale d’andata. Qualora i rossoneri dovessero dunque consolidare il vantaggio e proseguire il loro percorso nella competizione, dovrebbero fare a meno del loro centrocampista nel primo round della semifinale contro Inter o Benfica. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Brutte notizie per ilin vista del proseguimento di Champions League 2022/2023. Sandroera infattie, in virtù dell’ammonizione rimediata al 45+1? del ritorno dei quarti contro il, salterà. Qualora i rossoneri dovessero dunque consolidare il vantaggio e proseguire il loro percorso nella competizione, dovrebbero fare a meno del loro centrocampista nel primo round dellacontro Inter o Benfica. SportFace.

