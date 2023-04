Napoli-Milan, tifosi rossoneri in autostrada: avete visto cosa è successo? – VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli Milan è sempre più vicina e all’esterno dello stadio c’è fibrillazione per la possibilità di scrivere un altro pezzo di storia. Una stagione già memorabile per la possibilità sempre più concreta di vincere il terzo Scudetto e per aver raggiunto già i quarti di finale, può essere resa ancora più bella e indimenticabile per il passaggio alle semifinali. La Champions League è un palcoscenico da cui gli azzurri non intendono uscire, come annunciato anche ieri da Luciano Spalletti. tifosi del Milan verso il ‘Maradona’: la reazione dei napoletani Questa sera il ‘Maradona‘ tornerà a ruggire anche in Europa e per 90 minuti (o più) sarà pronto a dare il suo sostegno alla squadra azzurra. Di contro, nel Settore Ospiti, ci saranno anche 2500 tifosi del Milan che sono stati ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 aprile 2023)è sempre più vicina e all’esterno dello stadio c’è fibrillazione per la possibilità di scrivere un altro pezzo di storia. Una stagione già memorabile per la possibilità sempre più concreta di vincere il terzo Scudetto e per aver raggiunto già i quarti di finale, può essere resa ancora più bella e indimenticabile per il passaggio alle semifinali. La Champions League è un palcoscenico da cui gli azzurri non intendono uscire, come annunciato anche ieri da Luciano Spalletti.delverso il ‘Maradona’: la reazione dei napoletani Questa sera il ‘Maradona‘ tornerà a ruggire anche in Europa e per 90 minuti (o più) sarà pronto a dare il suo sostegno alla squadra azzurra. Di contro, nel Settore Ospiti, ci saranno anche 2500delche sono stati ...

