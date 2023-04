Napoli-Milan | tegola per Spalletti | Politano e Mario Rui costretti al cambio

(Di martedì 18 aprile 2023) Il quarto di finale di ritorno di Champions League dello stadio Diego Armando Maradona è iniziato nel peggior modo possibile per ildi Luciano, impegnato contro il. Il tecnico partenopeo ha dovuto rinunciare aRui e, usciti anzi tempo per infortunio.Rui @livephotosport Durante la sfida fraè stato costretto al forfait per un problema alla caviglia, a seguito di un intervento di Theo Hernandez. Il portogheseRui, già claudicante da qualche minuto, ha lasciato il campo per un fastidio presumibilmente ai flessori. Al loro posto,ha optato per Hirving Lozano e Mathias Olivera, nel tentativo di ribaltare la sfida, ...

All'andata l'incontro è terminato 1 a 0 per i rossoneri, grazie al gol di Bennacer nel primo tempo. Rispetto a una settimana fa, Luciano Spalletti ritrova il suo bomber Osimhen mentre dovrà fare a ...Durante il concitato primo tempo del match tra, sono arrivate brutte notizie sia per Luciano Spalletti che per Stefano PioliBrutte notizie per Luciano Spalletti e il suo, che in questi minuti sta affrontando ildi ...Finito il primo tempo della sfida del 'Maradona' che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Champions LeagueCome prevedibile, è unad alta tensione. Prime polemiche sul rigore assegnato alper fallo - netto - di Mario Rui su Leao e poi fallito da Giroud. Meret ha respinto la conclusione dagli undici metri, ma ...

Subito primo grande colpo di scena durante Napoli-Milan. Al minuto 23' infatti, l'attaccante francese Olivier Giroud ha sbagliato un calcio di rigore dal significato quasi infinito.Il Milan spreca una grossa chance, il Napoli resta in partita. Al 22' Mario Rui atterra Leao in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giroud che calcia alla sinistra di Me ...