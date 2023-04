Napoli-Milan, Spalletti sceglie Ndombele, Politano e Mario Rui (CorSport) (Di martedì 18 aprile 2023) Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione su quella che potrebbe essere la formazione del Napoli stasera, contro il Milan, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti, scrive il quotidiano sportivo, ha ancora dei dubbi circa l’undici da schierare. “Ci sono quattro punti interrogativi nel Napoli, che stanno per essere trasformati in esclamativi: è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde una strategia”. Al posto di Kim, Spalletti schiererà Juan Jesus, ieri presente in conferenza stampa accanto al tecnico. Al centro, toccherà a Ndombele sostituire Anguissa. “In mezzo, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l’erede è stato individuato, toccherà a Ndombele che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione su quella che potrebbe essere la formazione delstasera, contro il, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Luciano, scrive il quotidiano sportivo, ha ancora dei dubbi circa l’undici da schierare. “Ci sono quattro punti interrogativi nel, che stanno per essere trasformati in esclamativi: è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde una strategia”. Al posto di Kim,schiererà Juan Jesus, ieri presente in conferenza stampa accanto al tecnico. Al centro, toccherà asostituire Anguissa. “In mezzo, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l’erede è stato individuato, toccherà ache ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport verso Napoli-Milan: 'Coppa mia' - cmdotcom : #CMscommesse: #Milan in gol a #Napoli, vincono #Icardi e #Zaniolo #ChelseaRealMadrid #ChampionsLeague #NapoliMilan -

Napoli - Milan, al Maradona come al San Carlo Questa sera io ho il privilegio di rivivere in cento minuti l'emozione di un confronto storico del Napoli con il Milan . C'è chi può e chi non può e io può - diceva il caro Angelo - perché ho percorso interamente la lunga linea d'oro dello scudetto del Novanta strappato ai rossoneri di Sacchi, dopo ... Napoli - Milan, le sette mosse tattiche: da Osimhen a Diaz ... Bennacer riuscirà a sottrarre a Lobotka il comando del gioco come è accaduto in campionato e all'andata dei quarti Napoli - Milan si giocherà sul filo dei duelli, sullo spunto di Osi e sullo ... Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 aprile Rassegna stampa - Calciomercato.itStasera, serata fondamentale in Champions League con Napoli e Milan che si giocano l'accesso alla semifinale. 'Coppa mia' è il titolo della 'Gazzetta dello Sport', ... Questa sera io ho il privilegio di rivivere in cento minuti l'emozione di un confronto storico delcon il. C'è chi può e chi non può e io può - diceva il caro Angelo - perché ho percorso interamente la lunga linea d'oro dello scudetto del Novanta strappato ai rossoneri di Sacchi, dopo ...... Bennacer riuscirà a sottrarre a Lobotka il comando del gioco come è accaduto in campionato e all'andata dei quartisi giocherà sul filo dei duelli, sullo spunto di Osi e sullo ...Rassegna stampa - Calciomercato.itStasera, serata fondamentale in Champions League conche si giocano l'accesso alla semifinale. 'Coppa mia' è il titolo della 'Gazzetta dello Sport', ... Dove vedere Napoli-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it Milan News Napoli-Milan, chi è l’arbitro dei quarti di Champions League Tocca a Marciniak, fischietto della finale in Qatar Un fischietto d’eccezione, probabilmente il migliore in assoluto. Sarà Szymon Marciniak a dirigere la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan allo stadio “Maradona” ... La partita del tifo (Cremonese) Importante match salvezza quello che va in scena allo “Zini” di Cremona alle h.18,30 di questo venerdì 14 aprile 2023, valevole per la 30esima giornata, 11esima di ritorno, del massimo campionato ital ... Un fischietto d’eccezione, probabilmente il migliore in assoluto. Sarà Szymon Marciniak a dirigere la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan allo stadio “Maradona” ...Importante match salvezza quello che va in scena allo “Zini” di Cremona alle h.18,30 di questo venerdì 14 aprile 2023, valevole per la 30esima giornata, 11esima di ritorno, del massimo campionato ital ...