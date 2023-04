Napoli-Milan, Spalletti parte con Ndombele e Politano (Di martedì 18 aprile 2023) Confermate le due formazioni di Napoli e Milan che si affronteranno questa sera al Maradona per i quarti di finale di Champions Spalletti deve rinunciare ad Anguissa e Kim squalificati ma ritrova Osimhen al centro dell’attacco. In difesa ci sarà Juan Jesus, a centrocampo Ndombele e non Elmas, mentre davanti salgono Politano accompagna Kvara e il ritorno di Osimhen. Mario Rui confermato. Napoli 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui: Lobotka, Ndombele, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti In casa Milan recuperano Giroud e Thiaw che sono nell’elenco dei convocati di Pioli. Il tecnico rossonero conferma l’undici titolare che ha affrontato il Napoli nella gara ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Confermate le due formazioni diche si affronteranno questa sera al Maradona per i quarti di finale di Championsdeve rinunciare ad Anguissa e Kim squalificati ma ritrova Osimhen al centro dell’attacco. In difesa ci sarà Juan Jesus, a centrocampoe non Elmas, mentre davanti salgonoaccompagna Kvara e il ritorno di Osimhen. Mario Rui confermato.4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui: Lobotka,, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. All.In casarecuperano Giroud e Thiaw che sono nell’elenco dei convocati di Pioli. Il tecnico rossonero conferma l’undici titolare che ha affrontato ilnella gara ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - LeBombeDiVlad : ?? #NapoliMilan, diramate le formazioni titolari per la gara di ritorno di #ChampionsLeague ?? Ecco le scelte inizi… - DavideChiabrera : RT @DrTuitter: ?? Fuori dall'albergo del #Milan la coreografia del #Napoli che ha impiegato sacrificio, sudore e creatività, ma alla fine l'… -