Napoli-Milan, Spalletti: “Abbiamo pagato qualche ingenuità” (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Dopo il pareggio casalingo contro il Milan il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico delLucianoè intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il. Dopo il pareggio casalingo contro ilil … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Leophy9 : RT @_LordJack: +++ THREAD +++ Tifosi del Napoli che ci credevano. In questo thread rivivremo assieme alcune perle dei nostri amici napole… - pelliz_86 : RT @GianmarcoGio: I tifosi del #Napoli sono stati sotto l’Hotel Vesuvio fino alle 4 di notte. I giocatori del #Milan erano già al corrente… -