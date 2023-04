Napoli-Milan, sfida a suon di milioni: ecco quanto vale l’accesso alle semifinali (Di martedì 18 aprile 2023) Ultime ore di attesa e poi scopriremo le due squadre qualificate alla prima semifinale di Champions League targata stagione 2023. Questa sera infatti, scenderanno in campo in contemporanea Chelsea-Real Madrid e soprattutto Napoli-Milan. Il match del Meazza in particolar modo rappresenta un palcoscenico di primaria importanza per il nostro calcio. Una vetrina dal respiro europeo per la Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona infatti, la compagine azzurra e quella meneghina sono pronte quindi a darsi battaglia, per arpionare le semifinali della Coppa dalle Grandi Orecchie. Un match, quello che andrà in scena nel capoluogo campano che vale un’intera stagione. Un incontro, che oltre il blasone e l’importanza sportiva, garantirebbe alla squadra qualificata milioni di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Ultime ore di attesa e poi scopriremo le due squadre qualificate alla prima semifinale di Champions League targata stagione 2023. Questa sera infatti, scenderanno in campo in contemporanea Chelsea-Real Madrid e soprattutto. Il match del Meazza in particolar modo rappresenta un palcoscenico di primaria importanza per il nostro calcio. Una vetrina dal respiro europeo per la Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona infatti, la compagine azzurra e quella meneghina sono pronte quindi a darsi battaglia, per arpionare ledella Coppa dGrandi Orecchie. Un match, quello che andrà in scena nel capoluogo campano cheun’intera stagione. Un incontro, che oltre il blasone e l’importanza sportiva, garantirebbe alla squadra qualificatadi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - Sport_Fair : Blitz sotto l'hotel del #Milan Tantissimi tifosi del #Napoli sul lungomare per tenere svegli i giocatori rossoneri… - duskyyyy10 : RT @FeldiJr: Buon Napoli-Milan fratelli napoletani. Come disse Diego: oggi è una finale del Mondo, non un quarto di Champions. 'Qui siamo a… -