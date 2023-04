Napoli-Milan: qui si fa la Storia. Oppure? (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto sulla sfida di questa sera tra Napoli e Milan, valida per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Quando si arriva ai quarti di finale di Champions League e la semifinale è più che mai vicina, è assolutamente normale che si senta il peso e il fascino della Storia. La scriviamo con la S maiuscola convinti che oggi i giocatori delle due squadre la vivranno così, a caratteri belli grandi ed il motivo è molto semplice. Il Napoli non è mai arrivato così lontano, Spalletti si è giù spinto oltre le colonne d’Ercole degli ottavi raggiunti dai suoi predecessori. Mentre il Milan, ha la concreta possibilità di riconnettersi a una tradizione europea che giustamente – ai tempi – Adriano Galliani definiva il dna del club, date le 7 coppe vinte e le tante altre partecipazioni ai massimi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto sulla sfida di questa sera tra, valida per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Quando si arriva ai quarti di finale di Champions League e la semifinale è più che mai vicina, è assolutamente normale che si senta il peso e il fascino della. La scriviamo con la S maiuscola convinti che oggi i giocatori delle due squadre la vivranno così, a caratteri belli grandi ed il motivo è molto semplice. Ilnon è mai arrivato così lontano, Spalletti si è giù spinto oltre le colonne d’Ercole degli ottavi raggiunti dai suoi predecessori. Mentre il, ha la concreta possibilità di riconnettersi a una tradizione europea che giustamente – ai tempi – Adriano Galliani definiva il dna del club, date le 7 coppe vinte e le tante altre partecipazioni ai massimi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - FrancesckoRicci : @DiMarzio @sscnapoli @acmilan Sei vergognoso! Servizio di presentazione magnificando il Milan e svilendo il Napoli!… - MilanPress_it : Alcune curiosità su #Napoli e #Milan ? -