Napoli-Milan (quarti Champions League, 18-04-2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gli azzurri recuperano Osimhen, rossoneri con Giroud (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan si è preso l’andata, 1-0 firmato da Bennacer e anche dalle parate di Maignan, e il Napoli ha dimostrato di essere in grado di andare in semifinale nonostante la sconfitta e una gara giocata senza Osimhen, Simeone e Raspadori dal primo minuto. A San Siro la squadra di Pioli ha battuto per la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 aprile 2023) Ilsi è preso l’andata, 1-0 firmato da Bennacer e anche dalle parate di Maignan, e ilha dimostrato di essere in grado di andare in semifinale nonostante la sconfitta e una gara giocata senza, Simeone e Raspadori dal primo minuto. A San Siro la squadra di Pioli ha battuto per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - milansette : Il tifoso milanista Bertolucci: 'Napoli-Milan? Non mi piace per niente questo clima, spero che?'… - CalcioNews24 : Napoli-Milan, il derby italiano che vale la semifinale -