Napoli-Milan, Politano: “Il rientro di Osimhen è importante” (Di martedì 18 aprile 2023) La terza settimana di aprile vede in programma il ritorno dei quarti di finale di Champions League nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 19 del mese. La sfida tra Napoli e Milan è programmata per le 21:00 e si preannuncia una gara dal grande fascino e con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Si parte dal risultato di 1-0 siglato da Ismael Bennacer e che ha deciso l’andata di questa partita. Theo Hernandez e Lozano in Milan-Napoli – @livephotosport Nel pre-match, ai microfoni di DAZN, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, dovremo mantenere l’equilibrio. Osimhen? È importante, ti dà profondità, è bravo in campo aperto. Dovremo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) La terza settimana di aprile vede in programma il ritorno dei quarti di finale di Champions League nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 19 del mese. La sfida traè programmata per le 21:00 e si preannuncia una gara dal grande fascino e con diverse occasioni da una parte e dall’altra. Si parte dal risultato di 1-0 siglato da Ismael Bennacer e che ha deciso l’andata di questa partita. Theo Hernandez e Lozano in– @livephotosport Nel pre-match, ai microfoni di DAZN, Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, dovremo mantenere l’equilibrio.? È, ti dà profondità, è bravo in campo aperto. Dovremo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Pier93965597 : Napoli Milan schieramento disastro nucleare - DIRETTADCM : #NapoliMilan , #Ferrara : “Il Milan in questa stagione è la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli” ??? -