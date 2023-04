Napoli-Milan, piove sul bagnato: infortunio per Rrahmani (Di martedì 18 aprile 2023) Nella gara probabilmente più importante della stagione, non c’è pace per Luciano Spalletti e per il Napoli, impegnato contro il Milan al Diego Armando Maradona. Dopo gli infortuni di Mario Rui e Politano, il tecnico dei partenopei è stato costretto a sostituire anche Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo al 74?, visibilmente zoppicante, per lasciare spazio a Leo Ostigard. ARTICOLO AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Nella gara probabilmente più importante della stagione, non c’è pace per Luciano Spalletti e per il, impegnato contro ilal Diego Armando Maradona. Dopo gli infortuni di Mario Rui e Politano, il tecnico dei partenopei è stato costretto a sostituire anche Amir. Il difensore kosovaro ha lasciato il campo al 74?, visibilmente zoppicante, per lasciare spazio a Leo Ostigard. ARTICOLO AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

