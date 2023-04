Napoli-Milan, Pioli: “Qualificazione voluta e meritata. Inter? Il derby è probabile…” (Di martedì 18 aprile 2023) “È una Qualificazione voluta e meritata. Abbiamo stretto i denti, complimenti ai ragazzi”. Così Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset dopo il passaggio del turno del Milan ai danni del Napoli. “derby in semifinale? Probabile sia così. Saranno due scontri bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci – aggiunge il tecnico rossonero -. L’1-0 dell’andata ci ha in parte aiutato e in parte frenato. Abbiamo deciso di rimanere bassi per la presenza in campo di Osimhen, non volevamo lasciargli profondità. Sul palleggio si poteva giocare meglio ma molti di noi non avevano mai giocato una gara del genere. C’è stato però un enorme sacrificio. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto quando le cose non ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) “È una. Abbiamo stretto i denti, complimenti ai ragazzi”. Così Stefanoai microfoni di Mediaset dopo il passaggio del turno delai danni del. “in semifinale? Probabile sia così. Saranno due scontri bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci – aggiunge il tecnico rossonero -. L’1-0 dell’andata ci ha in parte aiutato e in parte frenato. Abbiamo deciso di rimanere bassi per la presenza in campo di Osimhen, non volevamo lasciargli profondità. Sul palleggio si poteva giocare meglio ma molti di noi non avevano mai giocato una gara del genere. C’è stato però un enorme sacrificio. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, soprattutto quando le cose non ...

