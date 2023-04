Napoli-Milan, Pioli: “Non possiamo gestire la partita” (Di martedì 18 aprile 2023) Migliaia, anzi milioni di tifosi ed appassionati saranno collegati ad uno schermo per vedere la sfida tra Napoli e Milan, valevole il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si prospetta una gara dall’altissimo livello tecnico e che regalerà diverse emozioni in campo. La sfida tra le mentalità e i giochi opposti di Luciano Spalletti e Stefano Pioli passa quasi in secondo piano, con uno stadio, il Maradona, che risuonerà i propri canti nel cielo partenopeo. Nel caldissimo pre-gara, il tecnico dei rossoneri, Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Deve essere un Milan di altissimo livello. Non possiamo gestire la partita, dobbiamo giocare da Milan. Nella nostra costruzione cercheremo di ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Migliaia, anzi milioni di tifosi ed appassionati saranno collegati ad uno schermo per vedere la sfida tra, valevole il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si prospetta una gara dall’altissimo livello tecnico e che regalerà diverse emozioni in campo. La sfida tra le mentalità e i giochi opposti di Luciano Spalletti e Stefanopassa quasi in secondo piano, con uno stadio, il Maradona, che risuonerà i propri canti nel cielo partenopeo. Nel caldissimo pre-gara, il tecnico dei rossoneri,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Deve essere undi altissimo livello. Nonla, dobbiamo giocare da. Nella nostra costruzione cercheremo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Fra_Valente_cek : RT @sportface2016: #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao https://t.c… - DiMarzio : #UCL | #NapoliMilan, le parole di #Giuntoli nel prepartita -