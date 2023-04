Napoli-Milan, Pioli: “Altri hanno messo il carro davanti ai buoi…” (Di martedì 18 aprile 2023) Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza dopo Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023), tecnico rossonero, ha parlato in conferenza dopo, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - LucarellaAndrea : RT @MilanNewsit: C sta 'o Napoli for: il Milan fa fuori Spalletti ed è in semifinale! - sch_antonio : @jo19N26 L'abbiamo persa al sorteggio perche si insinuato nella nostra testa che dovevamo dimostrare i venti punti… -