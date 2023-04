Napoli-Milan, Osimhen contro la difesa rossonera che in Champions non subisce gol da 506 minuti (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera si gioca la Champions, giocano Napoli-Milan, una partita che è già storia per diversi motivi. Il primo: il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions e stasera potrebbe addirittura approdare in semifinale. Secondo motivo: la sfida di stasera sarà la trentesima in Champions League tra squadre appartenenti allo stesso campionato. La partita di andata è già stata una vetrina per il calcio italiano, una partita vista da tutto il mondo. Questa sera le due squadre sono pronte a fare il bis. La Lega Serie A lo sa e riporta alcune statistiche relative ai precedenti incroci fra le due squadre. Il Napoli è chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 per il Milan con gol di Bennacer. Con una vittoria di misura del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera si gioca la, giocano, una partita che è già storia per diversi motivi. Il primo: ilnon è mai arrivato ai quarti die stasera potrebbe addirittura approdare in semifinale. Secondo motivo: la sfida di stasera sarà la trentesima inLeague tra squadre appartenenti allo stesso campionato. La partita di andata è già stata una vetrina per il calcio italiano, una partita vista da tutto il mondo. Questa sera le due squadre sono pronte a fare il bis. La Lega Serie A lo sa e riporta alcune statistiche relative ai precedenti incroci fra le due squadre. Ilè chiamato a ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 per ilcon gol di Bennacer. Con una vittoria di misura del ...

